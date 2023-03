Aveva mandato una mail ad un parente: “Mi sto per uccidere”. È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti per salvargli la vita.

Santa Maria Capua Vetere. Annuncia il suicidio con una mail, salvato in extremis

Un 54enne del posto aveva mandato un messaggio a un familiare per annunciare il gesto estremo. Si era anche legato una busta di plastica al collo ma il tempestivo intervento dei militari dell’arma e dei pompieri è risultato determinante per salvargli la vita. I carabinieri, infatti, subito dopo la segnalazione ricevuta hanno immediatamente raggiunto l’abitazione e dopo aver più volte invano bussato alla porta hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta con i quali, utilizzando la scala, sono riusciti ad entrare nell’appartamento attraverso una porta finestra al terzo piano dello stabile.

L’uomo si trovava in camera da letto, privo di conoscenza; sulla testa aveva una busta di plastica tenuta ferma da una corda legata intorno al collo. Accanto a lui, carabinieri e vigili del fuoco hanno rivenuto anche diversi coltelli, mentre sul corpo, all’altezza dei polsi, c’erano dei tagli. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno rianimato il 54enne sul posto: l’uomo è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove è tuttora ricoverato. Da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

Foto di repertorio