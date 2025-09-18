“Sanremo Rock & Trend”, successo per il soprano crossover Julia Burduli

Sanremo. Grande successo per il soprano crossover Julia Burduli che ha conquistato la Top 6 alla finalissima del festival Sanremo Rock & Trend, tenutasi al Teatro Ariston. L’artista si è distinta come unica rappresentante del Sud Italia nella categoria “Trend”, dimostrando il suo talento e la sua unicità in un contesto di alto livello.

Il brano con cui ha gareggiato, intitolato “Io vorrei”, ha saputo unire sonorità classiche e moderne in modo magistrale, ottenendo un’ottima accoglienza da parte del pubblico e della giuria. Per questo traguardo, Burduli ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto. Un ringraziamento speciale va a Elisa Alloro di Engine Record Milano per il supporto editoriale, e a Valerio Rizzotti, che ha composto e arrangiato il brano, scritto insieme ad Ario De Pompeis e alla stessa Burduli.