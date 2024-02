Anche la madre di Giovan Battista Cutolo, giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto scorso, sarà tra gli ospiti della prima serata dell’’edizione 2024 del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo, nella conferenza stampa di questa mattina, Amadeus.

La madre di Giovan Battista Cutolo ospite a Sanremo

Il presentatore ha sottolineato l’importanza di dare voce a storie come quella di Giovan Battista Cutolo e di sensibilizzare il pubblico su questioni sociali e tragedie che colpiscono la vita di giovani talenti.

Daniela Di Maggio è più volte intervenuta in trasmissioni televisive per parlare dell’assassinio di suo figlio. La donna ha chiesto pene più severe per i colpevoli ed è riuscita ad ottenere anche incontri con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’omicidio di Giò Giò

Giovanbattista, conosciuto come Giò Giò dagli amici, era un giovane musicista dell’Orchestra Scarlatti Junior di Napoli. Fu ucciso a colpi di pistola nei pressi di piazza Municipio al culmine di una lite scoppiata all’esterno di un pub. Proprio recentemente, la polizia ha arrestato in Spagna uno degli indagati per l’omicidio.

Si tratta Anthony Mucci, maggiorenne e originario dei Quartieri Spagnoli, è stato arrestato dopo aver commesso una rapina: è considerato uno dei due complici maggiorenni indagati, assieme al 17enne minore che ha sparato, per la morte di Giogiò.