Sanremo 2023, i Cugini di Campagna contro LDA: “E’ un maleducato”

Con l’inizio della stagione sanremese non mancano le prime polemiche. Ad alimentarle ci hanno pensato i Cugini di Campagna, anche loro tra i cantanti in gara, che hanno attaccato duramente LDA , al secolo Luca D’Alessio, figlio di Gigi.

Il gruppo ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna dove, tra le altre cose, hanno raccontato il rapporto con gli altri colleghi che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Ivano Michetti, storico chitarrista del gruppo, ha dichiarato che Ultimo e Leo Gassmann in occasione delle prove: “Si sono subito avvicinati per presentarsi”. Molto diversamente è andata con LDA: “Molto meno educato il figlio di D’Alessio, che non si è presentato…”.

Non tarda ad arrivare la risposta dell’ex allievo di Amici, il quale ha chiesto scusa via Twitter ma ha fatto sapere di non aver apprezzato le loro parole: “C’è stato un enorme fraintendimento ed onestamente mi è sembrato un po’ brutto darmi del ‘maleducato’. Chiedo scusa se si sono offesi ma non è stata una cosa fatta apposta. In realtà c’è stata una piccola possibilità ma non volevo disturbarli. Per me oltre ad essere un piacere sarebbe un onore stringere la mano a degli artisti che hanno fatto la storia della musica italiana”, ha scritto il giovane artista.