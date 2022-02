Il fuorionda di Sabrina Ferilli, catturato da dietro le quinte di Sanremo 2022, è diventato in poco tempo virale. Al termine del Festival si sente dire “Fa il pezzo dim…” ma non si capisce bene a chi sia rivolto.

Sanremo 2022, il fuorionda di Sabrina Ferilli: “Fa il pezzo di m…”: cosa è successo

In un altro sfogo colto dai microfoni ancora accesi l’attrice romana ha detto “nun ce sto”. Al pubblico inoltre non è sfuggito il gesto della Ferilli nei confronti di Amadeus: l’attrice infatti non avrebbe dato la mano al conduttore che gliela chiedeva.

Come scrive Davide Maggio, facendo riferimento anche a un video finito sui social, l’attrice si è lasciata andare a un’esclamazione forte nei confronti di qualcuno proprio mentre Amadeus stava annunciando i premi della critica. E poco prima aveva detto sempre da dietro le quinte “Ma nun ce sto!”.

Il Sabrina Ferilli Gate è scoppiato a 1 e mezzo🤯 ma perché mi perdo sempre il meglio 🙄🙄🙄#sanremo22 E stasera c’è il dietro le quinte alla Morgan – Bugo 😳😳pic.twitter.com/Cirm2w9Z24 — susy 👉🙂👈⚪️⚫️ (@susy_DV7) February 6, 2022

Nella conferenza stampa di stamattina, 6 febbraio, Amadeus ha fatto chiarezza su quanto è accaduto ieri, spiegando che non c’è stato nessuna tensione con la co-conduttrice: “Con Sabrina Ferilli non c’è stato nessun nervosismo. Lei è simpaticissima e non è mai stata nervosa ieri. È sempre voluta rimanere su uno sgabello e dietro le quinte, dove parlava con tutti, con il suo linguaggio colorito”. Il conduttore aggiunge anche che l’espressione è nata dopo che lei è inciampata su un cavo: “Era inciampata su un cavo nel dietro le quinte ed è andata avanti cinque minuti a dire qualsiasi cosa. Ma ce l’aveva con il cavo, non con una persona”.