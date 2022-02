Sanremo non è solo musica, ma è anche storia della moda made in Italy lunga settant’anni. Tra i vari outfit indossati e mostrati al pubblico in una delle vetrine televisive più prestigiose di sempre, ricordiamo il long dress impreziosito da cristalli di Anna Maria Rizzoli, l’abito futurista indossato da Orietta Berti nell’edizione del ’69, il total look in pelle firmato Versace di Loredana Bertè, con un finto pancione in favore dell’aborto, indossato nel 1984, fino ai look eccentrici ma ricercati di Achille Lauro.

Sanremo 2022: cosa indosseranno cantanti, ospiti e conduttori

Ma quest’anno quali brand vestiranno conduttori, ospiti e cantanti al Festival? Per il terzo anno consecutivo lo stilista romano Gai Mattiolo curerà l’immagine del direttore artistico, Amadeus. Per lui ha preparato un guardaroba di venti smoking: ossia 4 cambi d’abito per ciascuna serata.

Prima serata

Per la co-conduttrice Ornella Mutili sarà Francesco Scognamiglio, stilista di Pompei, a realizzare i suoi outfit sanremesi. Secondo quanto rivelato l’Ansa, lo stilista campano ha deciso di puntare sulla moda sostenibile. Il primo abito è un peplo nero, ispirato a Pompei, realizzato in seta naturale, con bustier in jersey montano su neoprene, ricamato con jais e spacco laterale molto profondo. Il secondo abito, invece, è un ferrau in tulle color carne, ricamato con cristalli Swaroski.

Seconda serata

Nella seconda serata, 2 febbraio, ci sarà Lorena Cesarini ad affiancare Amadeus. Nulla è stato rivelato sulla mise che indosserà l’attrice, nota per la sua partecipazione a Suburra, ma è probabile che siano Philosphy di Lorenzo Serafini e Trussardi a vestirla.

Terza serata

Nella terza serata, 3 febbraio, ci sarà Drusilla Foer, attrice anticonformista e dalle mille sfaccettature, nota per il suo spettacolo teatrale di successo “Eleganzissima”. La nobildonna toscana, nata dal genio di Gianluca Gori, ha ingaggiato la sua sarta abituale di Firenze, Rina Milano. Rinunciando quindi di indossare griffe di alta moda.

Quarta e quinta serata

La co-conduttrice della quarta serata sanremese sarà l’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, nota per la serie Blanca. Stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe Giorgio Armani a vestirla. Mistero invece sul brand che curerà gli outfit di Sabrina Ferilli, co-conduttrice della quinta serata.

Ospiti e cantanti

Per quanto riguarda gli ospiti e i cantanti che si esibiranno nel corso della kermesse, Gucci vestirà i Maneski, la band romana vincitrice della scorsa edizione. Anche gli outifit di Achille Lauro saranno realizzati dal brand fiorentino. A studiare l’outfit della cantante romana Margherita Carducci, in arte DitoNellaPiaga, sul palco in duetto nel brano “Chimica”, con Donatella Rettore, ha il direttore creativo di Philosophy, Lorenzo Serafini.

Noemi invece indosserà Alberta Ferretti. Non solo made in Italy, ma anche alta moda europea: Giusy Ferreri e Fabrizio Moro indosseranno abiti personalizzati dallo stilista tedesco Philipp Plein.