Quattro persone sono rimaste ferite a colpi d’arma da fuoco, di cui un 26enne morto al Cardarelli: è questo il bilancio della sparatoria della notte appena trascorsa, dove a Napoli e provincia i tifosi azzurri hanno festeggiato fino all’alba la vittoria del Terzo Scudetto.

A perdere la vita è Vincenzo Costanzo, 26 anni, residente a Ponticelli e già noto alle forze dell’ordine (sarebbe vicino al clan D’Amico). Il ragazzo è morto nella notte al Cardarelli dopo essere stato ferito a colpi d’arma da fuoco durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Sul caso indagano polizia e carabinieri. Alla notizia del decesso, familiari e amici del giovane hanno sfogato la loro rabbia in ospedale danneggiando il pronto soccorso.

Ancora incerta la dinamica del raid: la segnalazione è arrivata da piazza Carlo III, ma sembra che la sparatoria sia avvenuta nella vicina piazza Volturno.

Gli altri feriti

Altre tre persone sono finite in ospedale con ferite da arma da fuoco. Al Pellegrini è arrivata la una ragazza di Portici, 26 anni, colpita alla caviglia (medicata e dimessa, guarirà in dieci giorni), compagna del giovane ucciso; a Villa Betania un 24enne di Ponticelli, colpito al gluteo destro (medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni), e un ventenne residente nello stesso quartiere. Non è escluso che anche loro sia coinvolti nella sparatoria.

Altre due persone hanno riportato invece ferite alle mani per l’esplosione di petardi. Si tratta di un 49enne napoletano, che sarebbe rimasto ferito nella zona del quartiere San Carlo Arena, e di un 19enne di Crispano, in provincia di Napoli, che ha riportato la perdita di alcune falangi.

Bilancio totale: 203 persone nei ps

In totale sono 203 i feriti arrivati nei pronto soccorso degli ospedali di Napoli gestiti dall’Asl Napoli 1. Di questi, 38 erano codici bianchi, 65 Verdi, 75 gialli e 22 rossi. Oltre ai 4 colpiti da proiettili, ci sono persone con ferite da coltello, tifosi con ferite alla mano per lo scoppio di petardi, persone con lussazioni di spalle, persone con frattura di polsi e arti o con traumi oculari per colpi o petardi. C’è anche chi ha riportato fratture del setto nasale e ferite lacero contuse per incidenti o cadute; ci sono anche persone con traumi cranici, persone assistite per attacchi di panico, crisi asmatiche per inalazione fumogeni, e una in overdose di cocaina. Tra i codici verdi 3 poliziotti aggrediti. Assistiti dopo le 3 ubriachi e persone che avevano fumato droghe.