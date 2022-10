Momenti di paura nella serata di ieri a Pozzuoli. Una ragazza minorenne, di appena 17 anni, è stata accoltellata dallo zio, 40 anni, G.F., al culmine di una violenta lite familiare scoppiata per futili motivi. A riportare la notizia è Cronacaflegrea.it.

Pozzuoli, accoltella la nipotina al culmine di una lite: fermato 40enne

Le ragioni dell’aggressione non sono ancora note. Sul luogo del ferimento, all’interno di un’abitazione di una traversa di corso Umberto I, nel “rione marocchini”, sono giunti i poliziotti del Commissariato di Pozzuoli diretti dal vice questore Ludovica Carpino. Gi agenti hanno immediatamente fermato l’uomo la cui posizione è ora al vaglio del magistrato di turno della Procura di Napoli Nord.

Ferita alla mano

La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Maria delle Grazie per le cure del caso. Sarebbe stata ripetutamente ferita alla mano da diversi fendenti inferti con un coltello da cucina. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. La 17enne è la figlia della sorella dell’aggressore. Da definire i contorni della vicenda, ma le circostanze lasciano supporre che si tratti di un diverbio avvenuto per futili motivi degenerato in violenza.