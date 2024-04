È tornato in libertà Emanuele Libero Schiavone, figlio del neo pentito Francesco Schiavone, detto Sandokan. Schiavone junior era in cella dal 2012 e, dopo aver scontato la sua condanna di 12 anni per associazione mafiosa ed estorsione, è stato scarcerato.

Sandokan, scarcerato il figlio del boss pentito: Emanuele torna a Casal di Principe

Ieri Emanuele ha lasciato il carcere e da stamattina è di nuovo a Casal di Principe. Qui ha trovato il fratello Ivano mentre gli altri fratelli sono detenuti. Due di loro, Nicola e Walter, hanno avviato però un percorso di collaborazione con la giustizia insieme al padre.