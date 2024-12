È precipitato dal secondo piano di un’abitazione un operaio di 70 anni mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, 17 dicembre, in via Leonardo Da Vinci a Sen Sebastiano al Vesuvio.

San Sebastiano al Vesuvio, operaio 70enne precipita dal secondo piano di un’abitazione

La vittima è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell‘Ospedale del mare. Versa in gravi condizioni. L’uomo si trovava sul balcone di un’abitazione quando, per cause ancora da accertare, sarebbe precipitato nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio che indagano sul caso. Accertamenti corso per chiarire dinamica e posizione lavorativa dell’uomo.