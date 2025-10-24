Nel Napoletano, un pastore tedesco di nome “Bella”, di cinque anni, è stato trascinato per circa sei chilometri da un uomo in bicicletta mentre era legato con una catena a strozzo. L’animale è stato trovato dai Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio in piazza della Repubblica, con le zampe insanguinate e evidenti abrasioni ai polpastrelli.

San Sebastiano al Vesuvio, cane trascinato con catena a strozzo per sei chilometri: due denunce

I fatti sono avvenuti giovedì sera intorno alle 21, quando un cittadino ha segnalato ai Carabinieri un uomo in sella a una e-bike lungo via Libertà, che trascinava Bella al guinzaglio. Il testimone ha intimato al biker, un 39enne già noto alle forze dell’ordine, di fermarsi. L’uomo ha rimosso la catena e ha tentato di sollevare il cane, fino all’arrivo di altri passanti e della gazzella dell’Arma.

Le indagini hanno rivelato che il cane appartiene a un 54enne incensurato di Volla. Il 39enne, che probabilmente si era offerto come dog sitter, aveva preso in consegna Bella e l’aveva trasportata per 5 chilometri e 700 metri fino a piazza della Repubblica. Sia il proprietario sia l’uomo in bicicletta sono stati denunciati per maltrattamento e abbandono di animali. Bella è stata affidata ai medici dell’Asl veterinaria Napoli 3 sud e attualmente si trova ricoverata nella clinica veterinaria di Torre del Greco per ricevere cure.