San Prisco, tre arresti per spaccio. Controllate 102 persone e raffica di sanzioni

Tre arresti per spaccio a San Prisco. È il bilancio dell’operazione eseguita ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere. Eseguite anche diverse denunce ed elevate contravvenzioni amministrative.

Tre arresti per spaccio a San Prisco: sequestrate armi e droga

Presso una comunità di accoglienza del luogo, nel corso di un controllo, i militari hanno rinvenuto 400 grammi di hashish nascosti in uno zaino all’interno di un armadietto. A finire in manette tre giovani di nazionalità tunisina, un 21enne e due 17enni. I tre sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono stati denunciati per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, poiché trovati in possesso di una bicicletta elettrica rubata a Curti il 19 settembre scorso, di un pugnale, una pistola a salve con munizionamento e 490,00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La bicicletta recuperata, del valore di oltre 900,00 euro è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Dopo le formalità di rito sono stati rispettivamente accompagnati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere e presso il Centro di Giustizia Minorile di Napoli.

Furto al centro commerciale di Casapulla

A Casapulla, all’interno del centro commerciale “Apollo”, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà due cittadini rumeni, un 30enne e una 24enne, sorpresi mentre tentavano di portare via merce per un valore complessivo di circa 400,00 euro.

Sempre a San Prisco, i militari hanno denunciato in stato di libertà un 64enne, per evasione, dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcun giustificato motivo. L’uomo stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare.

Altri controlli

Tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti: sequestrati circa 4 grammi di hashish e crack. Elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Notificati un foglio di via obbligatorio e cinque provvedimenti DACUR (divieto di accesso alle aree urbane). Complessivamente controllate 102 persone e 47 veicoli.