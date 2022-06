Hanno mangiato e bevuto di tutto, hanno chiesto anche un panino extra da portare via e poi sono scappati senza pagare il conto. I fatti sono accaduti in un noto ristorante-pizzeria, il Bavarian, a San Prisco, in provincia di Caserta.

Come anticipa il sito Fanpage, una coppia è arrivata nel locale intorno alle ore 22. Hanno ordinato e consumato la cena poi intorno alle ore 23 sono scappati via senza pagare il conto di 60 euro. Come documentato dalla telecamere di videosorveglianza del locale, il primo ad alzarsi è stato il ragazzo. Dopo qualche minuto, si alza la ragazza che raggiunge il compagno e insieme si danno alla fuga.

Lo sfogo del titolare

Video e foto dei ragazzi in fuga sono stati pubblicati dal titolare del locale che ha commentato così: “Il gesto è palesemente premeditato. Hanno mangiato, bevuto, hanno chiesto anche un panino extra da portare, poi hanno atteso di non essere visti per lasciare il locale senza pagare il conto. Un conto tra l’altro di appena 60 euro.

E non sarebbe la prima volta che questo accade: un bar della zona avrebbe riconosciuto i due in video come clienti che, analogamente, sarebbero andati via senza pagare un conto di pochi euro dopo una colazione al banco. Personalmente non ho ancora neppure sporto denuncia però ho voluto mostrare le immagini, anche per mettere in guardia da comportamenti del genere che queste persone potrebbero rifare altrove, visto che era tutto premeditato”.