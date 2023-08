È morto sul colpo Vincenzo Mazzola, giovane di 38 anni del posto rimasto vittima in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, nel quartiere di San Pietro a Patierno. I fatti sono accaduto intorno alle ore 13 in via via Pasquale Borrelli, strada che costeggia parte del perimetro dell’aeroporto di Capodichino.

San Pietro a Patierno. Schianto con la Panda nera, così è morto Vincenzo Mazzola

Secondo una prima ricostruzione, Vincenzo era a bordo del suo scooter quando ha impattato una fiat Panda guidata da un 75enne. L’auto stava svoltando per entrare in un’attività commerciale e Mazzola, che percorreva la stessa strada nel senso opposto di marcia, ha centrato la vettura sulla fiancata destra. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al 38enne che è deceduto all’istante. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno tentato di rianimarlo ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il conducente della Panda, anche lui residente in zona, è stato è stato accompagnato in ospedale per alcuni esami. Eseguita anche l’ispezione sul telefonino, per verificare se fosse in uso al momento dello schianto, che è risultata negativa. La salma della vittima è stata trasferita all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Vincenzo era molto conosciuto in città e lavorava come commerciante. Era spostato da 8 anni ed era padre di due bimbi piccoli.