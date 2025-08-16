Dolore e sgomento a San Pietro a Patierno e in molte zone della provincia di Napoli per la scomparsa improvvisa di Luigi Bianco, 22 anni, morto a causa di un malore – forse un infarto – mentre si trovava in vacanza con gli amici.

San Pietro a Patierno in lutto: addio a Luigi Bianco, stroncato da un malore a 22 anni

I funerali si terranno oggi, sabato 16 agosto, alle ore 12.30, presso la Parrocchia di San Pietro Apostolo, in piazza Guarino. Decine i messaggi di cordoglio comparsi sui social nelle ultime ore, testimonianza di quanto Luigi fosse conosciuto e voluto bene.

A ricordarlo con parole commosse è stato anche don Doriano Vincenzo De Luca, parroco della chiesa di San Pietro Apostolo, che su Facebook ha scritto: «La comunità della Parrocchia di San Pietro Apostolo in San Pietro a Patierno, la Consulta dei Giovani e l’intero VII Decanato sono profondamente scossi per l’improvvisa scomparsa di Luigi Bianco, appena 22 anni, strappato alla vita da un infarto mentre si trovava in vacanza con gli amici».

Luigi era molto attivo nella vita sociale e parrocchiale. Don Doriano lo ha descritto come «un giovane speciale: serio e maturo, ma allo stesso tempo allegro e gioviale, capace di far sentire tutti a proprio agio con un sorriso e una parola buona».