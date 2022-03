Tanti auguri Patrizio: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 17 marzo 2022, in cui si ricorda San Patrizio, vescovo e missionario irlandese di origini scozzesi, celebrato sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa. Insieme ai santi Columba e Brigida, è il patrono dell’Irlanda.

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutti coloro che si chiamano Patrizio, per rendere unica questa giornata speciale.

Oggi non festeggiamo solo un caro amico ma un ragazzo fantastico al quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Patrizio!

Potrei dimenticare tutti gli eventi seganti sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri al mio caro amico Patrizio.

In tanti oggi festeggeranno il tuo nome, ma in pochi sono speciali come te. Auguri Patrizio!

Come te non c’è nessuno, tu sei unico al mondo: caro Patrizio possa tu trascorrere un sereno onomastico!

Giorno di santità per te, mio caro Patrizio, ma solo oggi, da domani tornerai la peste di sempre.

Sei il motivo che rende questa giornata più bella. Ti auguro di trascorrerla con le persone che ti vogliono bene!

Tanti auguri Patrizio: per il giorno del tuo onomastico, ti auguro tanta felicità, pace e quel pizzico di fortuna che non guasta mai!

Patrizio sei il miglior amico che potessi desiderare. Tanti auguri per la tua festa!

Felice onomastico Patrizio! Davvero credevi che mi sarei dimenticato di te? Impossibile scordarsi di una persona splendida come te, auguri.

Buon onomastico papà Patrizio, sei il mio orgoglio, ti voglio bene.

Un nome, una garanzia. Sei mitico! Auguri Patrizio!

Marito e padre dal nome unico: auguri di buon onomastico, Patrizio.

Che questa giornata possa portarti felicità e gioia. Auguri Patrizio!

Ad un caro amico con un nome stupendo, auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirgli. Auguri a te Patrizio, buon onomastico.

Tantissimi auguri di buon onomastico Patrizio: tu sei una persona dal cuore d’oro e festeggi il tuo nome in un giorno straordinario.

Buon onomastico Patrizio! Questo giorno grande felicità crea, perché è un giorno importante e come te brillante!

Buongiorno Patrizio, oggi è una data importante sul calendario, è un giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta!

Non c’è data né orario per ricordare l’amico Patrizio perché sei una persona speciale che merita uno speciale messaggio augurale!

Auguri Patrizio, per un giorno da vivere intensamente come quello del tuo onomastico, affinché sia un giorno fantastico!

Auguri amore mio, a te che ogni giorno sei al mio fianco, come dice il tuo stesso nome da uomo, con la tua forza e protezione!

All’uomo più forte e bello che conosco, all’uomo più importante della mia vita, all’uomo per eccellenza, come annuncia lo stesso tuo nome. Buon onomastico Patrizio!

Ti faccio i miei più sinceri auguri. Che San Patrizio vegli sempre su di te e ti protegga ovunque tu vada!

Avrei voluto stupirti con una frase speciale, ma credo che la vera bellezza sia nelle cose semplici e genuine, proprio come sono i miei auguri! Felice onomastico!

Ti auguro di trascorrere una giornata felice e spensierata in compagnia dei tuoi cari! Auguri Patrizio!

San Patrizio: significato del nome, origini, curiosità

San Patrizio nasce in Britannia nel 385, in una famiglia cristiana. L’infanzia e l’adolescenza del Santo sono abbastanza serene fino a quando, all’età di 16 anni, mentre si trovava in un podere del padre, fu rapito dai pirati irlandesi insieme ad altre migliaia di vittime e fu condotto sulle coste nordiche dell’isola.

Durante gli anni di schiavitù coltivò la sua già profonda fede, riuscendo a scappare dopo 6 anni.

Tornato a casa, San Patrizio trascorre alcuni anni insieme ai genitori, diventando diacono e prete. Successivamente, si reca in Europa per approfondire i suoi studi ed aiutare i bisognosi, per poi in seguito prepararsi a portare a termine una nuova missione: quella di evangelizzare l’Irlanda.

Partito nel 432, consacra presbiteri ed evangelizza tantissime persone. Il suo successo è tale da attirare anche l’attenzione dei nemici: diverse sono le accuse nei suoi riguardi, per screditare il suo nome. Per questa ragione, scrive la Confessione.

San Patrizio muore verso il 461 ed oggi è il patrono d’Irlanda. Il significato del nome Patrizia ha origine latina e significa “di stirpe nobile”.

