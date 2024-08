Colpito da un malore nella notte: muore Giovanni Mastroianni, 56 anni, commerciante di San Marcellino, titolare di un centro autoricambi nella vicina Casaluce.

Dramma nella notte a San Marcellino: muore commerciante

Il 56enne si trovava nella sua abitazione di via Vercelli quando si sarebbe sentito male. I familiari hanno allertato il 118, ma nonostante l’intervento dei soccorritori per lui non c’è stato niente da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio nella sua San Marcellino dove stanotte si è materializzato il dramma. Unanime il cordoglio della comunità dell’agro aversano appena si è diffusa la notizia.