Dramma all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove un uomo di 49 anni è morto in attesa di essere visitato.

Castellammare di Stabia, muore in attesa di essere visitato

La vittima risponde al nome di Mario Bruno. Il paziente, nella giornata di martedì, in preda a forti dolori addominali, è stato portato al pronto soccorso, che ha trovato temporaneamente chiuso per un caso di Covid. Quando è stato riaperto per il 49enne era ormai troppo tardi. Secondo il racconto di chi era assieme al paziente sofferente in quelle ore, in ospedale non è stato fatto il possibile per salvare la giovane vita. Per questo motivo, su indicazione della Procura di Torre Annunziata, le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta sul decesso del 49enne.

L’inchiesta

I magistrati oplontini hanno disposto il sequestro della cartella clinica dell’uomo, mentre la salma è stata trasferita in obitorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per essere sottoposta ad autopsia. Le indagini dovranno stabilire se ci siano stati ritardi nei soccorsi e se il 49enne poteva essere salvato.