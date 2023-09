Fervono i preparativi per le celebrazioni in onore di San Giuliano Martire, patrono di Giugliano. A luglio la cerimonia dell’alzabandiera che annuncia alla città i prossimi festeggiamenti.

San Giuliano, sabato intronizzazione del santo e processione da chiesa del Sacro Cuore di Gesù

Sabato, 9 settembre, ci sarà la cerimonia di intronizzazione del Santo. Come ogni anno la processione parte sempre in gemellaggio con una parrocchia cittadina. Questa volta il corteo avrà inizio dalla chiesa del Sacro Cuore di Gesù dove sarà celebrata la santa messa presieduta dal paroco Don Vincenzo Marfisa.

Al termine della celebrazione eucaristica si snoderà la processione; il simulacro verrà intronizzato sul carro trionfale una volta giunto nella Collegiata di Santa Sofia, casa di san Giuliano. Una serie di appuntamenti, poi, sia sacri che ludici si susseguiranno nel corso dell’ottavario.

Per quanto concerne gli appuntamenti ricreativi cosiddetti esterno, grande attesa per Giovedì 14 settembre con il Dance festival in Piazza Matteotti e Venerdì 15 Settembre con il Talk Show con i protagonisti di Mare Fuori e Dj Set a seguire presso lo spazio antistante lo Stadio De Cristofaro. Non mancheranno animazione e gonfiabili per bambini. Molto sentita e partecipata è la processione che mi muoverà per le vie cittadine con il simulacro del Santo Martire. Come di consueto Teleclubitalia seguirà i momenti più salienti dei festeggiamenti.