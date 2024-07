La città si prepara alle celebrazioni di San Giuliano martire, Santo patrono della città di Giugliano. Con la cerimonia dell’alzabandiera si annunciano alla città i festeggiamenti che coinvolgeranno la comunità e non solo dal 14 settembre. Subito dopo la Santa Messa di Domenica mattina, una piccola processione ha portato il quadro del giovane Martire all’incrocio con Via Roma e Corso Campano per dar il via alla cerimonia. L’immagine di San Giuliano adesso è alta avanti alla Collegiata di Santa Sofia, casa del Santo, mentre il comitato festa si prepara a definire appuntamenti sia religiosi che ludici tanto attesi dalla città.