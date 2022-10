Grande successo per il concerto di Andrea Sannino nel piazzale antistante lo stadio de Cristofaro a Giugliano. Tantissime le persone accorse da tutto l’hinterland per assistere all’evento finanziato dal Comune, organizzato dalla Space and Time e inserita nel calendario di eventi dedicati ai festeggiamenti in onore di San Giuliano Martire.

San Giugliano Martire, Andrea Sannino incanta la città: special guest Franco Ricciardi

Un concerto rimandate due volte a causa del maltempo, ma finalmente Andrea Sannino con grande entusiasmo ha incantato il numeroso pubblico. Per le celebrazioni dei 400 anni di San Giuliano Martire a sorpresa sul palco con l’autore di “Abbracciame” anche Franco Ricciardi con il quale di recente ha stretto una collaborazione. I due hanno infatti realizzato la nuova sigla di Domenica In, condotta da Mara Venier, il cui titolo è “Un giorno eccezionale”. Insomma, quello di ieri è stato un momento d’oro per entrambi che ora si godono il successo nazionale. A fine serata un abbraccio speciale per la città.