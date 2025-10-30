Attimi di grande tensione , ma anche di straordinario coraggio, si sono vissuti nei giorni scorsi in un istituto scolastico di San Felice a Cancello, dove una giovane madre di due bambine di cinque e sei anni ha cercato aiuto per sfuggire al marito violento.

San Felice a Cancello, donna in fuga dal marito violento trova rifugio a scuola

La donna, in preda al panico e visibilmente sotto shock, è arrivata all’ingresso della scuola chiedendo di poter entrare. Con voce rotta dal pianto, ha raccontato alle collaboratrici scolastiche di temere per la propria vita. Capendo immediatamente la gravità della situazione, il personale scolastico ha agito con prontezza: le collaboratrici hanno fatto entrare la donna, chiudendo il cancello dell’edificio per impedire all’uomo di raggiungerla. Nel frattempo, sono stati avvisati i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti.

I militari della stazione di San Felice a Cancello hanno fermato l’aggressore e avviato le procedure previste dal Codice Rosso, denunciandolo per maltrattamenti in famiglia. L’intervento di insegnanti e collaboratrici è stato gestito con professionalità e grande umanità, evitando che la situazione degenerasse e garantendo la sicurezza sia della donna che dei bambini presenti a scuola. Oggi la giovane madre e le sue due figlie si trovano in una struttura protetta, dove riceveranno assistenza psicologica e sostegno per ricominciare una nuova vita lontano dalla violenza.