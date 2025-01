È drammatico il bilancio degli interventi dei Vigili del Fuoco dopo la giornata di maltempo e vento forte che ha flagellato la provincia di Caserta. L’episodio più grave a San Cipriano d’Aversa, dopo a seguito di uno scoppio in un appartamento due anziani sono rimasti ustionati.

San Cipriano, esplosione in un’abitazione privata: ustionate due persone

L’incendio, che ha coinvolto un’abitazione privata, ha causato notevoli danni alla struttura, ma grazie all’efficacia dell’intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate in breve tempo. I due anziani feriti sono stati trasportati in ospedale. Le cause dell’esplosione sono ancora da accertare, ma l’accaduto ha aggiunto una nuova emergenza a una giornata già complessa per i soccorritori.

Gli altri interventi in provincia

Oltre all’incendio, i danni causati dal vento hanno comportato numerosi interventi da parte dei Vigili del Fuoco in tutta la provincia. Alberi abbattuti su strada, cornicioni pericolanti, tabelloni pubblicitari volanti, pali e tetti scoperchiati sono solo alcuni dei disagi segnalati. I comuni di Caserta, Maddaloni, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Felice a Cancello e Bellona sono stati tra i più colpiti. In totale, i pompieri hanno effettuato circa 50 interventidal giorno precedente e durante la notte. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state tempestive, ma la situazione ha continuato a destare preoccupazione.