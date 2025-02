Un giovane di San Bartolomeo in Galdo, piccolo comune della provincia di Benevento, è stato denunciato per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, falsità materiale commessa dal privato e sostituzione di persona, dopo aver messo in atto un piano ingegnoso per riottenere la sua automobile sequestrata.

San Bartolomeo in Galdo, si finge carabiniere e crea falso verbale per riavere auto sequestrata

I carabinieri lo avevano già fermato qualche giorno fa mentre utilizzava la sua auto, già sottoposta a fermo amministrativo. Dopo aver accertato l’infrazione, i militari avevano proceduto con un nuovo sequestro del veicolo, inviandolo alla depositeria autorizzata. Tuttavia, il giovane non si era arreso e aveva ideato un inganno per riavere la vettura.

Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il ragazzo si sarebbe finto maresciallo dei carabinieri in servizio a Baselice e avrebbe contattato il titolare della depositeria. Presentandosi come appartenente all’Arma, lo aveva informato che l’auto poteva essere restituita al proprietario e, per rendere credibile la sua versione, aveva inviato un falso verbale di annullamento della contravvenzione. Poco dopo, aveva nuovamente contattato l’uomo, questa volta fingendosi il proprietario della vettura, utilizzando un numero di telefono diverso, e aveva ritirato il mezzo.

L’inganno era riuscito, almeno fino a quando i carabinieri non hanno notato nuovamente la vettura in circolazione. Dopo le verifiche del caso, il giovane è stato scoperto e denunciato per i reati sopra citati. Un episodio che dimostra come la creatività nell’eludere la legge non sempre garantisca l’impunità.