Importante successo del Giugliano che batte il Messina al 90° grazie a Salvemini match winner di giornata, Gialloblù che salgono a quota 39 punti e continua la sua rincorsa ai Play Off.

Il Giugliano ospita il Messina alla ricerca di riscatto dopo la beffa di Taranto con il ko arrivato solo al 90°. Difronte un Messina che nel 2024 è la migliore squadra del girone è reduce da una lunga serie di risultati positivi. Bertotto riconferma il tridente Ciuferri-Salvemini-Baldè con il Oyewale al posto di Yabre come modifica dell’undici iniziale.

Partita piuttosto bloccata e non molto divertente quella andata in scena al De Cristofaro con una prima frazione molto tattica con le due squadre che per lo più si studiano senza farsi troppo del male. Al 16 ‘l’incursione di Valdesi che crossa al centro di testa la prende Romano che però non crea grossi problemi a Fumagalli che compie la sua prima parata. Ci prova Emmausso nel finale ma Russo amministra senza troppi problemi. Si conclude sullo 0-0 un primo tempo senza grandi emozioni al De Cristofaro.

Nella ripresa inizio a bassi ritmi per il Messina e le occasioni sono tutte per i locali. Al 49′ conclusione dalla distanza di Ciuferri su cui è attento Fumagalli tra i pali. Al 53′ va vicino al gol dell’ex Baldé che riceve palla a sinistra e ha spazio per effettuare un dribbling e calciare molto alto sopra la traversa. Al 55′ ancora Giugliano in avanti con la conclusione di Salvemini su cui Fumagalli dice no concedendo calcio d’angolo. Due minuti dopo il Messina sbaglia uscita a sinistra, Valdesi ne approfitta e duettando con Ciuferri quest’ultimo prova una conclusione che non centra lo specchio della porta. Al 59′ il Messina recupera palla e Plescia vedendosi senza supporto dai compagni prova a sorprendere Russo che deve allungare in angolo una velenosa conclusione da quasi 50 metri. Al 62′ sempre pericolosi i locali con Romano che tenta un tiro cross su cui Fumagalli deve impegnarsi per alzarlo sopra la traversa, sull’angolo che segue colpo di testa pericoloso ma blocca ancora il portiere biancoscudato. Al 65′ primi cambi sulla panchina del Giugliano e il Messina torna a farse vedere davanti con una punizione, da posizione invitante.

Pericolo per il Messina al 76′, punizione di Romano dalla fascia destra svetta di testa in area Cargnelutti contratto da un difensore ed è solo angolo. In questa fase si abbassa tanto il Messina e coach Bertotto ha cambiato diversi uomini offensivi garantendo più spinta alla sua squadra davanti, la difesa del Messina comunque tiene. Si entra negli ultimi dieci minuti con un po’ di nervosismo, espulso un tesserato del Giugliano dalla panchina. De Sena e Gladestony provano da fuori senza fortuna, poco prima occasione offensiva per il Giugliano sventata dal rientro in difesa di Cavallo. Mister Modica cambia ancora, fuori Zunno per Civilleri, probabilmente per dare più sostanza in mezzo al campo con il Messina che sta soffrendo. Al 90′ arriva la rete di Salvemini, sull’ennesimo calcio d’angolo, la difesa del Messina si perde il numero 10 ex della gara che col mancino beffa Fumagalli a fil di palo.

Concessi cinque minuti di recupeo agguantare un pareggio in extremis ma al gol va vicino ancora il Giugliano con la botta di Baldé da dentro l’area che Fumagalli respinge. Non ci saranno occasioni per gli ospiti che vedranno terminare la partita per 1-0 .

Giugliano – Acr Messina 1-0

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi (dal 87′ Menna), Cargnelutti, Caldore, Oyewale (dal 75′ Yabre); Romano, Maselli (dal 87′ Berardocco), De Rosa (dal 64′ Gladestony); Ciuferri (dal 75′ De Sena), Salvemini, Baldé.

In panchina: Baldi, Coprean, Boccia, Oviszach, Di Dio, Scognamiglio.

Allenatore: Valerio Bertotto.

Acr Messina (4-2-3-1): Fumagalli E; Scafetta, Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Firenze (dal 69′ Cavallo), Franco (dal 93′ Signorile); Rosafio (dal 69′ Frisenna), Emmausso, Zunno (dal 85′ Civilleri); Plescia (dal 69′ Luciani).

In panchina: Piana, Fumagalli J, Polito, Zona, Lia, Giunta.

Allenatore: Giacomo Modica.

Marcatori: Salvemini 90′ (G).