Un clacson suonato in maniera insistente e ci scappa la sparatoria. Ad avere la peggio un 17enne, raggiunto da un colpo di pistola al torace. A finire in manette per il ferimento un 19enne, Edoardo Plaitano, che dovrà rispondere di tentato omicidio. Teatro della vicenda è via Canali, nel centro storico di Salerno.

Come spiega Il Mattino, l’episodio risale alla notte tra sabato e domenica. Plaitano era a bordo di un motorino guidato da un amico minorenne ed entrambi stavano percorrendo via Canali facendosi largo tra i giovani a piedi a colpi di clacson. Nel corso del tragitto, il motorino avrebbe urtato alcuni ragazzi, tra cui un familiare del 17enne ferito.

Da lì è scoppiato un alterco e sono volate minacce e parole grosse, finché la situazione non è degenerata. Il 19enne, passeggero del mezzo a due ruote, è sceso dal sellino e ha estratto una pistola colpendo R.V. al torace. Soltanto per miracolo il proiettile è entrato e uscito senza danneggiare organi vitali.

Il ricovero

Il 17enne si è recato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona con mezzi propri dove è ancora ricoverato in osservazione per la ferita riportata (la prognosi non è stata ancora sciolta, ma le sue condizioni sono stabili non avendo mai corso pericolo di vita). Lunedì mattina il 19enne responsabile della sparatoria, Edoardo Plaitano, è stato identificato dagli uomini della Squadra Mobile e raggiunto da un provvedimento di fermo con l’accusa di tentato omicidio.