Sequestrano dipendente di una sala scommesse per poi costringerlo a consegnare l’intero incasso della giornata. Due uomini armati di pistola si sono introdotti all’interno dell’attività per compiere una rapina. I fatti sono accaduti nella serata di ieri a Salerno, in via Raffaele Mauri, proprio di fronte al comando provinciale dei Carabinieri.

Salerno, rapina in sala scommesse: arrestati due uomini dopo il sequestro del dipendente

Le segnalazioni dei residenti hanno permesso un intervento tempestivo di Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno, supportati dalle volanti della Questura e dai Vigili del Fuoco, che hanno aperto la saracinesca e permesso di bloccare i rapinatori e mettere in sicurezza l’ostaggio.

Si tratta di due salernitani, di 32 e 46 anni, già noti alle forze dell’ordine. Durante la rapina, l’arma utilizzata era una pistola a salve e l’auto dei rapinatori è risultata rubata. Il 32enne era già sottoposto agli arresti domiciliari.

I due sono stati arrestati con l’accusa di rapina, sequestro di persona, porto abusivo di pistola, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione e tradotti in carcere. L’incasso della sala scommesse è stato recuperato e restituito al titolare. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’episodio e verificare eventuali collegamenti con altri reati.