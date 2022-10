Ristorante chiuso per carenze igienico sanitarie e una pasticceria con oltre 20 chili di prodotti dolciari sequestrati. È questo il bilancio dell’operazione dei Carabinieri dei Nas avvenuta tra Salerno e Benevento.

Avellino e Benevento, blitz dei Nas in ristorante e pasticceria

Nel centro di Salerno, un noto ristorante è stato per gravi carenze igienico sanitarie. Nel dettaglio, i carabinieri del Nas e il personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno hanno riscontrato sporcizia ovunque, perfino nei sistemi di areazione e negli arredi interni, oltre che agli stessi locali dove venivano cucinate le portate per i clienti. Per questo motivo i militari dell’arma hanno apposto i sigilli di chiusura dell’intera attività commerciale.

Nel beneventano, invece, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 20 chili di dolce perchè privi di tracciaibilità, requisito obbligatorio per i prodotti alimentari in vendita, visto che contribuisce a garantire la sicurezza dei consumatori. Multato per 1.500 euro il titolare della pasticceria.

Altri cinque titolari di esercizi commerciali sono invece stati diffidati a causa di gravi carenze strutturali e organizzative all’interno dei propri locali. Complessivamente, le multe dei carabinieri tra Salerno e Benevento ammontato a oltre 500mila euro.