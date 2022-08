Ancora un incidente sul lavoro in Campania. Questa mattina un operaio è caduto da un’impalcatura nel cantiere edile della scuola elementare ad Olevano sul Tusciano in provincia di Salerno.

L’uomo, di origini rumene ma residente ad Angri, è caduto da un’altezza di circa 10 metri mentre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione. Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento.

Salerno, operaio cade da impalcatura

Sul posto sono giunti i Carabinieri della Campania di Battipaglia e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 41enne, in elicottero, all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Non sarebbe in pericolo di vita, ed era cosciente al momento del ricovero, ma la prognosi resta riservata. Avrebbe riportato gravi fratture agli arti inferiori.

Il manovale, regolarmente assunto, era impegnato nel cantiere di adeguamento sismico ed energetico dell’istituto scolastico comprensivo di zona. Sono state avviate le indagini per accertare la dinamica di quanto avvenuto e per capire se sono state rispettate le norme sulla sicurezza.