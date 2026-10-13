Salerno, giallo ad Agropoli: uomo trovato morto in auto con taglio alla gola

Una profonda ferita alla gola e il corpo senza vita all’interno di un’auto con la portiera aperta. È uno scenario inquietante quello scoperto in località Trentova, ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove un uomo di circa 40 anni, originario di Eboli, è stato trovato morto. A fare la drammatica scoperta è stato un carabiniere in pensione, che si trovava nella zona per una corsa di jogging. Sul caso indagano i Carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a chiarire le cause del decesso.

Il ritrovamento durante una corsa di jogging

L’uomo in pensione ha notato una Ford bianca con una portiera aperta e, insospettito, si è avvicinato al veicolo. È stato in quel momento che ha scoperto il corpo all’interno dell’abitacolo e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i militari e gli agenti della Polizia municipale.

Indagini in corso ad Agropoli

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire cosa sia accaduto. Al momento vengono valutate tutte le ipotesi. Tra gli accertamenti previsti c’è anche l’acquisizione di eventuali immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.