Salerno, donna trovata morta in un terreno: era scomparsa da lunedì

Si tinge di giallo il ritrovamento di una donna senza vita in un terreno di via Chiummariello, a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. La vittima si chiama Timea Iorio, 49enne di Cava de’ Tirreni, la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso lunedì dalla madre.

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme è stato il proprietario del fondo. Da un primo esame esterno sembrerebbe che la morte della signora non sia stata provocata da cause violente.

Pare che lunedì si fosse allontanata da casa tanto che la madre, con cui viveva, ha denunciato la sua scomparsa preoccupata per l’assenza improvvisa della figlia. Sembra, inoltre, che la 49enne soffrisse disagi psichici e che fosse anche in cura presso un centro di igiene mentale.

La Procura di Nocera Inferiore ha comunque disposto l’autopsia per fare luce sulle cause della morte. Non è chiaro se Timea sia morta per cause naturali o se si sia trattato di un gesto estremo. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Mercato San Severino che hanno effettuato gli accertamenti insieme ai colleghi della scientifica.

Donna trovata morta a Posillipo

Un caso analogo è avvenuto anche a Napoli. Nel quartiere Posillipo, il cadavere di una donna è stato trovato in un giardino sulla discesa San Pietro ai due Frati.

L’allarme è stato dato da alcuni abitanti della zona che hanno chiamato i numeri di emergenza. Sul posto sono arrivate pattuglie di polizia e carabinieri; le indagini sono affidate a questi ultimi. In azione anche i vigili del fuoco. È arrivata un’ambulanza, ma i soccorsi erano ormai inutili. In un primo momento si era pensato che si trattasse di un uomo: il corpo infatti giaceva a faccia in giù. Solo quando il medico legale lo ha girato e ha abbassato il cappuccio della felpa è stato chiaro che si trattava di una donna. Non aveva documenti con sè e non è stata ancora identificata.