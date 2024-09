Nuova opportunità di lavoro a Napoli. Leroy Merlin apre un nuovo punto vendita a Salerno. E cerca 120 addetti alle vendite. «Le nuove figure professionali saranno inserite all’interno del nuovo punto vendita di prossima apertura e saranno divise, a seconda delle proprie competenze, nei reparti di vendita e consulenza per i mondi arredo bagno, rivestimenti, piastrelle, parquet e cucine», si legge nella nota dell’azienda specializzata nell’arredamento della casa.

Salerno, Leroy Merlin cerca 120 dipendenti: come candidarsi

I candidati selezionati dall’ufficio risorse umane prenderanno parte ad un percorso di formazione finalizzato allo sviluppo delle competenze richieste per la vendita e la realizzazione di progetti di ristrutturazione, rinnovamento e decorazione della casa o di spazi commerciali. Il percorso sarà composto da un training giornaliero “on the job” con tutor, oltre ad attività di e-learning focalizzate sulle tematiche di vendita, relazione, digitale e prodotto.

Le condizioni sono vantaggiose. I selezionati, infatti, lavoreranno 5 giorni alla settimana, dal lunedì alla domenica e avranno la possibilità di usufruire di benefit aziendali, la possibilità di partecipazione ai risultati aziendali, il coinvolgimento in percorsi di formazione continua finalizzate alla crescita interna attraverso programmi di avanzamento di carriera, l’accesso a scontistiche e convenzioni.

I requisiti

Tra i requisiti richiesti per i profili di addetti alla vendita figurano il possesso di una laurea o diploma, forte orientamento al risultato, pregressa esperienza in assistenza diretta al cliente e/o in vendita, preferibilmente in ambito progettazione, ristrutturazione, decorazione e arredamento della casa, oltre a intraprendenza, spirito di squadra e capacità di comunicazione. È possibile candidarsi sul sito ad hoc messo a disposizione da Leroy Merlin.