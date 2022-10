Mugnano. In occasione delle celebrazione 2022 del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano, domani domenica 16 ottobre, Teleclubitalia seguirà in diretta la Santa Messa delle ore 7 presieduta dal Vescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia. Ed ancora a seguire, sempre in diretta, la processione che percorrerà le strade cittadine dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 18,30 fino al rientro della Sacra Statua in Santuario. In studio ospiti, tra appassionati e religiosi per commentare e ricostruire la storia di fede che lega la città di Mugnano allo “Scauzone”.

I devoti potranno seguire in diretta televisiva anche la celebrazione in ottavo che chiude i festeggiamenti domenica 23 ottobre 2022 alle 18,30.