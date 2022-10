Rubano orologio da 130mila euro in Svizzera: arrestati rapinatori a Napoli

Rubano un orologio da 130mila euro in “trasferta” in Svizzera. In manette sono finiti E.S., 56 anni, ed E.G. 27 anni, entrambi napoletani, accusati di concorso in rapina.

Il “colpo” che viene contestato ai due è quello messo a segno ai danni di una cittadina svizzera il 24 giugno 2021. L’orologio strappato via dal polso della vittima è un Richard Mille, noto brand svizzero, del valore di 129mila franchi svizzeri che corrispondono a 130mila euro. Secondo quanto emerso dalle indagini i malviventi sono entrati in azione a Ginevra, in sella a uno scooter.

L’arresto provvisorio, finalizzato all’estradizione, è frutto di un’indagine congiunta della Polizia elvetica e della Polizia di Stato. Entrambi gli indagati sono stati rintracciati, a Napoli, dagli agenti nelle loro rispettive abitazioni.

Pistola alla testa di un turista

Non molto tempo fa, a Napoli, un turista svizzero fu derubato del suo prezioso orologio dopo che un malvivente gli puntò la pistola alla testa mentre era seduto ai tavoli di un bar in piazza Trieste e Trento. Una telecamera di videosorveglianza riprese tutta la scena, dalle minacce alle scuse. Mentre era in compagnia di un amico, un individuo vestito con abiti scuri arrivò dalla strada e gli puntò l’arma da fuoco alla nuca. Indifeso e sotto gli occhi degli altri clienti e dei dipendenti del locale, il turista si ritrovò costretto ad assecondare il rapinatore e a consegnargli l’orologio.