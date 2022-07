La criminalità continua a dilagare a Napoli e non solo nei quartieri difficili. Rapinatori e malintenzionati ora colpiscono anche le zone del centro città, luoghi frequentati maggiormente dai turisti in vacanza nella città del Vesuvio.

Napoli, pistola in faccia ad un turista per una rapina

La sera scorsa, nella centralissima Piazza Trieste e Trento, un uomo ha puntato la pistola alla testa di un turista svizzero che era seduto al bar a bere un caffè. La scena è avvenuta sotto gli occhi increduli di decine di persone sedute ai tavoli. E non solo. Anche la telecamera di videosorveglianza del locale ha ripreso quanto accaduto la notte del 18 luglio a mezzanotte.

Nel video, pubblicato sui social e divenuto virale, si vede un uomo vestito di nero portare via l’orologio pensando fosse Richard Mille.

Poco dopo un altro soggetto si presenta al tavolo dei turisti e riconsegna l’oggetto rubato. I malviventi avevano verificato che l’orologio era un tarocco e quindi non aveva nessun valore.

Rapina a Napoli, Borrelli: “Siamo alla deriva”

A denunciare l’accaduto sono i titolari che si sono rivolti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Siamo alla deriva. Girano armati anche a pochi metri dalla Prefettura. Se il turista avesse reagito poteva scapparci il morto”.

La città non può essere in balia di delinquenti e balordi. Tra l’altro l’area doveva essere anche super videosorvegliata ma invece non è così. Hanno restituito l’orologio per evitare una denuncia per rapina a mano armata per un oggetto di poco valore. Sono organizzatissimi oramai”- ha dichiarato Borrelli.