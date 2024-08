Rubano lavandini alla Municipalità di Pianura: uffici allagati

Vandali in azione nella sede della IX Municipalità di Pianura. Ignoti, come riporta Fanpage, hanno rubato i rubinetti del bagno e distrutto diversi lavandini e wc facendo così allagare alcuni uffici provando danni per quasi 50mila euro.

Il Comune di Napoli è stato costretto ad approvare una delibera per i lavori urgenti per ripristinare le condizioni di sicurezza della sede, “oggetto di atti vandalici e furto della rubinetteria dai servizi igienici”. Ieri era toccato alla sede della Municipalità di Poggioreale chiudere per allagamento, dopo la rottura di un tubo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri per gli accertamenti del caso.

Per evitare ulteriore incursioni e danni, il Comune ha deciso di potenziare i sistemi anti intrusioni. Saranno installate delle inferriate metalliche per proteggere gli infissi della sede dove, peraltro, all’interno sono custoditi anche documenti sensibili.