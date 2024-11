Avevano cercato di rubare dagli scaffali di un supermercato afferrano barattoli di nutella e detersivi, per poi nasconderli in un passeggino comprendo la merce con un giubbino in jeans. Un comportamento sospetto che non è sfuggito agli occhi attenti dei dipendenti di un negozio a Capodrise, nel Casertano. Questi hanno infatti seguito la coppia per verificare se si dirigesse in cassa per pagare, ma così non è stato.

Rubano generi alimentari e detersivi da un supermercato nel Casertano: fermati dai dipendenti

Quando i due – un uomo e una donna – hanno oltrepassato le casse, arrivando all’uscita, sono stati subito fermati dal personale del supermercato. Mentre l’uomo, però, aiutandosi con spintoni è riuscito a scappare, la donna è stata bloccata con non poche difficoltà. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Marcianise, allertati dai dipendenti del negozio, che hanno tratto in arresto la donna e restituito la merce rubata. La donna, una 23enne di etnia rom, trattenuta presso le camere di sicurezza della Compagnia di Marcianise, nella mattinata di domani verrà giudicata per direttissima.