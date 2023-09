Disavventura per Clementino, al secolo Clemente Maccaro, a Camposano, nella zona del Nolano. Entrando nel furgone, parcheggiato nei pressi dell’abitazione di un amico, il rapper si era accorto che il suo zaino con all’interno il pc che conteneva anche diversi file con canzoni inedite non c’era più. Qualcuno glielo aveva rubato.

Ruba pc con canzoni inedite di Clementino: arrestato 34enne

Clementino non si è perso d’animo e si è recato in fretta al commissariato di polizia di Ponticelli per sporgere denuncia. Le indagini sono scattate subito e sono partite dal luogo del furto, via Provinciale per Cicciano a Camposano.

Un poliziotto, libero dal servizio, dopo aver appreso il furto ai danni dell’artista, ha intercettato una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Cicciano chiedendo supporto. Le forze dell’ordine, dopo aver perlustrato la zona, hanno rintracciato il sospettato proprio in via Provinciale per Cicciano, dove l’uomo, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga ma è stato raggiunto e bloccato. In manette è finito un 34enne di Nola con precedenti di polizia. Per lui l’accusa è di furto. Lo zaino con dentro il computer portatile, invece, è stato restituito all’artista.