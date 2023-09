Ruba un pacco di Gratta e Vinci in una tabaccheria, la titolare reagisce e la trascina a terra. È accaduto ieri sera, a Palma Campania, in provincia di Napoli. La donna è rimasta ferita: ha riportato fratture alle costole, un trauma cranico con ferita lacero contusa ed escoriazioni.

Ruba i gratta e vinci in una tabaccheria nel Napoletano, titolare reagisce e la trascina a terra

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si sarebbe opposta al tentativo di rapina da parte del malvivente. Quest’ultimo avrebbe preso un pacco di gratta e vinci. A quel punto la tabaccaia avrebbe cercato di fermarlo, ma sarebbe stata trascinata a terra.

I sanitari del 118 ha trasportato la donna all’ospedale di Sarno per le cure mediche del caso. I medici le hanno diagnosticato diverse ferite, nello specifico la “frattura della terza e quarta costola destre, un trauma cranico minore con ferita lacero contusa, policontusa con escoriazioni”.

La vittima è stata dimessa con 20 giorni di prognosi per la guarigione. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile della rapina e chiarire la dinamica. Non è escluso che i militari dell’arma possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare individuare e identificare l’autore della rapina.