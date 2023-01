Al contrario di quanto emerso inizialmente, pare che Martina Scialdone – 35 anni – fosse a cena con il suo ex per un chiarimento riguardante la loro storia sentimentale. La donna avrebbe accettato un ultimo appuntamento per discutere con il suo ex compagno, Costantino Bonaiuti, una guardia giurata di 61 anni.

Cena con l’ex finisce in tragedia, così Martina è stata uccisa fuori al noto ristorante

Però, invece di un arrivare a un chiarimento civile, il colloquio è degenerato in uno scontro dai toni sempre più accesi al punto che il proprietario del locale “Brado”, del quartiere Tuscolano a Roma, ha chiesto alla coppia di allontanarsi per non disturbare gli altri ospiti. La giovane prima di uscire fuori avrebbe tentato di nascondersi nel bagno ma i responsabili del locale l’avrebbero fatta uscire.

All’uscita del ristorante, i due hanno continuato a discutere, finché il 61enne non ha estratto la pistola e ha fatto fuoco contro la ragazza. Il killer l’ha lasciata agonizzante a terra ed è fuggito a bordo di un’auto; è tornato a casa, ma è stato arrestato poco dopo dalla polizia. Il 61enne è ora in attesa della convalida del fermo. Martina, invece, è deceduta dopo pochi minuti.

La salma della vittima è a disposizione dell’autorità giudiziaria e del medico legale per gli esami autoptici. Sul posto gli agenti della Squadra mobile e il pool antiviolenza della Procura. Dai primi riscontri la pistola usata da Bonaiuti risulta regolarmente denunciata per uso sportivo.