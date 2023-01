Una donna di 35 anni, Martina Scialdone, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dal suo ex compagno, un uomo di 61 anni. Il femminicidio è avvenuto la scorsa notte a Roma, davanti al ristorante ‘Brado’ dove la giovane si trovava.

Roma, Martina Scialdone uccisa dall’ex davanti a un ristorante: arrestato 61enne

L’uomo, romano, di professione guardia giurata, ha raggiunto la donna nel locale dove stava cenando col fratello. Prima la discussione, poi la richiesta da parte dell’ex di uscire all’esterno per un chiarimento e infine il folle gesto: estratta la pistola, l’uomo ha sparato sulla 35enne, uccidendola. Sul posto è accorsa la Polizia che poco dopo ha arrestato l’uomo che si era dato alla fuga. Gli agenti della volante hanno intercettato la sua auto, con la quale era fuggito da via Tuscolana, in zona Fidene, nel quadrante della periferia nord della capitale. È stato bloccato e tratto in arresto.

La vittima del femminicidio è un’avvocata, lavorava in uno studio legale nella Capitale che opera nel settore della consulenza aziendale. Ieri sera era a cena col fratello quando il suo ex, una guardia giurata, si è presentato al ristorante per chiederle di tornare con lui. Ne è nato un litigio che è poi proseguito in strada dove la donna è stata barbaramente assassinata a colpi di pistola.