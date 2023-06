Una vicenda che ricorda da vicino quella di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant’Antimo uccisa dal suo compagno a Senago. Questa volta siamo a Roma, in via Due Ponti: un 42enne ha accoltellato la fidanzata al settimo mese di gravidanza.

Roma, accoltella la compagna incinta al settimo mese

L’aggressione sarebbe avvenuta ieri pomeriggio al culmine di una lite tra i due fidanzati. Al culmine del litigio, l’uomo avrebbe afferrato un coltello e avrebbe colpito la donna – un’italiana di 32 anni – con diversi fendenti. Dopo si sarebbe dato alla fuga.

Secondo quanto riporta Roma Today, la 32enne avrebbe parato i colpi dell’uomo che tentava di accoltellare la pancia della sua fidanzata. Mettendosi in posizione fetale, la neo-mamma è riuscita a salvare il figlio in grembo.

I soccorsi

Sul posto sono accorsi ambulanza e polizia. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile. La donna è fuori pericolo. Salvo anche il bimbo che la 32enne porta in grembo. Nei confronti del 42enne, la cui posizione è ora al vaglio della magistratura, l’accusa è quella di tentato omicidio. Per fortuna né la mamma né la bimba di cui è incinta sono in pericolo di vita.