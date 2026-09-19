Rogo a Casacelle, protestano cittadini: Vogliamo fatti, basta incendi

Sono esasperati i cittadini di Giugliano a seguito dell’ennesimo rogo tossico che ha intossicato l’aria per giorni. A Casacelle, proprio dove è divampato l’incendio, un centinaio di persone si sono riunite per protestare e chiedere interventi concreti alle istituzioni sul fronte ambientale. L’ultimo rogo ha costretto soprattutto i residenti del quartiere a serrare porte e finestre per provare a evitare i fumi tossici. Alcuni attivisti hanno preparato un esposto che sarà presentato in procura per chiedere controlli e indagini sia a seguito del rogo di Casacelle che per quello avvenuto alle ecoballe di Taverna del re.