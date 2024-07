Ore d’ansia ad Atripalda per la scomparsa di Roberto Marotta, 29enne del posto sparito questa mattina, sabato 13 luglio, dalle ore 6. Il giovane si sarebbe allontanato dalla sua residenza a bordo della sua auto, una Citroen C3 di colore nero.

Roberto Marotta scomparso ad Atripalda: l’auto ritrovata a Napoli

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in rete. Una prima svolta si è avuta questo pomeriggio: la sua macchina è stata ritrovata a Napoli e restituita al fratello, che ora è in giro per il capoluogo campano a cercarlo. Le ricerche, che sono ancora in corso, sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Roberto è stato visto questa mattina nelle limitrofe del suo comune, nei pressi di un tabaccaio: era stato infatti immortalato da alcune telecamere di sicurezza all’esterno. Poi, il nulla. Il giovane, 29 anni, è alto 1 metro e 85, corporatura robusto, camicia bianca con piccole righe celesti e pantalone color beige. Sulla sua scomparsa indagano i carabinieri.