Robert De Niro stregato dalla città di Napoli. La visita della star di Hollywood all’ombra del Vesuvio potrebbe essere persino foriera di progetti cinematografici. “Questa città è stupenda, un set meraviglioso”, ha confessato alla stampa.

Napoli, De Niro stregato da Napoli: “Città stupenda. Potrei farci un film”

Con il suo yacht ormeggiato nel Golfo di Napoli, il mostro sacro del cinema americano ha fatto un tuffo nel cuore dei sapori e della cultura partenopea. Mercoledì ha visitato il rione Sanità, con foto da “Poppella” e da “Concettina ai tre santi”. Ieri si è immerso nella magia del Duomo e del tesoro di San Gennaro, per poi fare tappa presso Mimì alla Ferrovia, uno dei templi della cucina napoletana.

Non si è lasciato sfuggire i piatti della tradizione: dalla «zizzona» di mozzarella al peperone imbottito, dalle alici fritte al finale di babà e limoncello, il tutto accompagnato da un ottimo Fiano d’Avellino. Da Mimì De Niro ha ricevuto un Pulcinella scolpito dall’artista Genny Di Virgilio. Finale a sorpresa, quando è comparsa anche la statuina di Diego Maradona: Bob l’ha stretta tra le mani, prima di baciarla. Poi il bagno di folla all’esterno del ristorante. “Questa città è stupenda – ha dichiarato – ho un soggetto per un film. So che stanno girando parecchie pellicole e serie tv”.