Robert Douglas Thomas Pattinson è un attore britannico. Sarà ospite della trasmissione Verissimo per presentare il suo ultimo film The Batman. Ha iniziato la sua carriera cinematografica interpretando Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco ed è noto per il ruolo del vampiro Edward Cullen nella saga Twilight. Vediamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Robert.

Robert Pattinson: chi è, età, fisico

Robert Douglas Thomas Pattinson è nato a Londra il 13 maggio 1986, sotto il segno del Toro. Ha 35 anni, è alto 185 cm e presenta un fisico asciutto e scolpito.

Cresce nel Regno Unito insieme alla sua famiglia: il padre Richard si occupava dell’importazione di auto d’epoca mentre la madre Claire era dirigente di un’agenzia di moda. Ha due sorelle, Victoria ed Elizabeth. Ha svolto i suoi studi presso la Harrodian Private School, dedicandosi anche alla musica, imparando a suonare la chitarra e il pianoforte. A soli 16 anni, ha intrapreso la carriera di modello.

Per quanto riguarda invece la recitazione, Robert Pattinson ha iniziato la sua carriera in teatro già a 15 anni, partecipando agli spettacoli del Barnes Theatre Company di Londra.

Robert Pattinson: carriera, film, Harry Potter, Batman

Robert Pattinson avvia la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie a un ruolo ne La saga dei Nibelunghi, un fantasy realizzato per la TV.

Una delle prime parti rilevanti ottenute è quella di Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco, uscito nelle sale nel 2005, in cui recita accanto a Emma Watson. L’anno successivo, è il protagonista del film per la TV The Haunted Airman.

La vera svolta arriva nel 2007, quando viene scelto come protagonista di Twilight, nei panni di Edward Cullen, ruolo che ne sancisce la popolarità e che ricopre nei cinque film che compongono la saga, tratta dagli omonimi romanzi di Stephanie Meyer . Inizia questo percorso all’età di 21 anni e ottiene un successo planetario.

A seguire, recita in diverse produzioni, tra cui Come solo tu sei, The Summer House, Little Ashes (dove interpreta Salvator Dalì). Dopodiché, torna in The Twilight Saga: New Moon e successivamente a The Twilight Saga: Eclipse. Nel 2009 prende parte anche a Remember Me, al fianco di Emilie De Ravin.

Nel 2010, l’attore recita in Bel Ami – Storia di un seduttore e Come l’acqua per gli elefanti.

Proseguendo, interpreta nuovamente Edward Cullen per i due film conclusivi della saga di Twilight, ossia The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 e Parte 2. Nel 2011, recita in Cosmopolis, pellicola presentata anche al Festival di Cannes 2012.

Non mancano pubblicità importanti per Robert Pattinson, prima tra tutte quella per Dior, brand per il quale sponsorizza la fragranza maschile portandolo a guadagnare 12 milioni di dollari.

Attualmente, Robert Pattinson è in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 3 marzo con il film The Batman, incentrato sulle vicende dell’uomo pipistrello, in cui interpreta Bruce Wayne. Un progetto di Matt Reeves che è particolarmente atteso.

Robert Pattinson: fidanzata

In merito alla sua vita privata, Robert Pattinson ha avuto una relazione con la collega Kristen Stewart, con cui ha condiviso il set di Twilight. Un amore che ha fatto sognare i fan, visto che i due erano una coppia anche nella produzione cinematografica. La loro storia è terminata in seguito a un momento di crisi e un tradimento da parte di lei.

Successivamente, ha avuto un’altra fidanzata, la cantante FKA Twigs: i due sono stati insieme dal 2014 al 2017. L’attuale fidanzata è Suki Waterhouse, modella.

Robert Pattinson: Instagram

Robert tiene molto alla propria privacy: l’attore non è presente sui social con un proprio profilo personale. E’ possibile infatti trovare solo fanpages a lui dedicate su Instagram.