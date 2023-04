Un’opzione ulteriore per blindare le conversazioni WhatsApp e renderle ancora più protette agli occhi degli altri. E’ il “chat lock”, la nuova opportunità lanciata da Meta che permetterà di accedere alla singola conversazione con impronta digitale.

WhatsApp, nasce “chat lock” per accedere a singola conversazione solo con impronta digitale

La nuova opzione non piacerà agli spioni e ai maniaci del controllo, abituati a spulciare le chat WhatsApp del proprio partner per andare alla ricerca di prove o indizi di tradimenti o relazioni fedifraghe. Una volta attivata questa possibilità, si potrà accedere alla conversazione “opzionata” solo tramite impronta digitale o passcode. Non solo, per incrementare il livello di protezione della privacy, se qualcuno tenta di accedere al telefono e non riesce a fornire l’autenticazione necessaria, verrà richiesto di cancellare la chat per aprirla. Una piccola rivoluzione che renderà WhatsApp un luogo di “segreti”.

L’opzione in parte esiste già oggi, visto che è possibile bloccare l’accesso all’intera applicazione con un codice personale o con l’impronta digitale. Con questa nuova opportunità introdotta da Meta, però, sarà possibile nascondere determinate conversazioni, le quali saranno visibili esclusivamente accedendo a questa specifica pagina e rimosse dall’elenco cronologico che appare all’apertura del client La funzione potrà essere attivata direttamente dal menu di informazioni della chat, sia con singoli contatti che di gruppo.

Anche foto e video

I file inviati sulla conversazione “nascosta” non saranno poi salvate in automatico nella galleria dello smartphone, come accade per le conversazioni tradizionali. Toccherà al possessore dello smartphone decidere se salvare video e foto inviati sul telefonino sempre dopo riconoscimento digitale o passcode. Per il momento, l’opzione “chat lock” è stata individuata sulla versione 2.23.8.2 di WhatsApp per Android, il cui rilascio è atteso prossimamente.