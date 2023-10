Dopo il grande intreccio di mercato che lo aveva accostato alla panchina del Napoli torna a parlare Antonio Conte a Belve programma su Rai 2 si confessa a Francesca Fagnani e racconterà molte cose sulla sua carriera, sul suo futuro ma si è trovato anche a dover rispondere a domande “piccanti

Conte «Per ora non c’è questa possibilità, sono situazioni che si erano create in passato»,

Conte non esclude un suo approdo futuro sulla panchina partenopea. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. Incalzato dall’intervistatrice, Conte aggiunge: “Prendere una squadra in corsa? No, perché sono situazioni create prima

Dichiarazioni che lasciano trapelare come il desiderio del tecnico salentino sia quello di rimettersi in gioco in una di queste piazze cosiddette “calde”. Per quanto ormai ce ne fosse bisogno queste voci chiudono anche definitivamente l’accostamento dell’ex Juve e Inter a sedere sulla panchina del Napoli per questa stagione indipendentemente dai prossimi risultati di Garcia