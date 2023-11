Ritrovata senza vita Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni rapita una settimana fa dall’ex fidanzato. Il corpo di Giulia è stato rinvenuto questa mattina, sabato 18 novembre, in un canalone tra il lago di Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone, più precisamente in località Pian delle More. Sul posto si sta portando il pm di turno, Andrea del Missier.

Trovato senza vita il corpo di Giulia Cecchettin

Per gli investigatori decisivo è stato il Targasystem, che ha registrato il passaggio dell’auto di Filippo Turetta proprio nel punto dove è stato ritrovato oggi il corpo senza vita della sua ex fidanzata, scomparsa con lui da sabato 11 novembre.

Le ricerche che hanno portato al rinvenimento del cadavere erano riprese oggi nella zona del lago di Barcis non su un input specifici, ma seguendo la procedura di controlli, anche dopo esiti inizialmente negativi, seguita dagli investigatori.

La zona di Barcis si trova infatti lungo la direttrice che avrebbe seguito nella fuga -tracciata dai varchi elettronici – la Fiat Punto nera di Filippo Turetta con la Fiat Punto nera.

L’auto di Filippo registrata a Lienz, in Austria

Intanto prosegue la caccia al presunto killer. È stato confermato il passaggio della Fiat Punto di Filippo Turetta in Austria. La vettura, mercoledì scorso, è stata registrata dal targa-system a Lienz, nel Tirolo orientale. Nessuna traccia, invece, per il momento ancora di una presenza anche in Alto Adige, che dista infatti solo pochi chilometri da Lienz.