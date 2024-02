“Lo scorrimento dell’unica graduatoria vigente per Istruttori Informatici in Campania venga completato al più presto”. A parlare sono gli idonei (ex Categoria C) dei concorsi indetti per il potenziamento dei centri per l’impiego della Campania nel 2019 e nel 2021.

Ritardi nello scorrimento graduatoria, gli idonei dei Centri per l’Impiego: “Regione intervenga”

Da tempo, ormai, circa 390 lavoratori attendono il decreto nomina vincitori, che vorrebbe dire finalmente assunzioni. Le altre graduatorie, quelle relative alle categorie dei funzionari Amministrativi e Comunicatori, sono state tutte espletate.

Tuttavia, resta pendente quella degli istruttori informatici, che sperano di poter firmare un contratto di lavoro dopo anni di attese e di battaglie. Secondo il Comitato degli idonei dei Centri per l’Impiego, ci sarebbero delle resistenze “da alcune dirigenze che stanno procrastinando la possibilità che avvenga questo scorrimento tanto atteso”. Un’ulteriore preoccupazione è data dalla scadenza della graduatoria prevista per settembre 2024.

I candidati fanno appello alla Regione e all’assessore regionale Antonio Marchiello, sollecitando a intervenire nuovamente per garantire lo scorrimento completo della graduatoria: “Chiediamo che la Regione e l’assessore Marchiello tornino ad interessarsi alla vicenda e a sostenerci affinché la graduatoria scorra tutta, vogliamo sapere se per il profilo in questione sono previste convocazioni e assunzioni per scaglioni, quando avrebbe inizio questa fase ma soprattutto in che tempi verrebbe espletata”, concludono gli aspiranti lavoratori.